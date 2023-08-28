Tayland’da 17 Eylül’de 50 civarında ülkenin katılımıyla düzenlenecek “15. Mister International 2023”te KKTC de temsil edilecek.
Günkut Ajans’tan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya “Mister North Cyprus” olarak Bay Kuzey Kıbrıs 2018’de birinci seçilen Süleyman Mullahasan katılacak.
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