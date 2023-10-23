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''14. Hurma Festivali'' 5 Kasım Pazar günü gerçekleştiriliyor

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''14. Hurma Festivali'' 5 Kasım Pazar günü gerçekleştiriliyor
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Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenecek ''14. Hurma Festivali'' 5 Kasım Pazar günü gerçekleştiriliyor.
Lefke çarşı merkezinde 09.30-18.00 saatleri arasında yer alacak festival kapsamında gün boyu bir çok etkinlik, halk dansları gösterileri, doğa yürüyüşleri , kültürel sunumlar, sanatsal sergiler, savaş karşıtı müzik dinletileri yapılacak.
Festivale tüm halk davet edildi.
 
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