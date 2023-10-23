Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenecek ''14. Hurma Festivali'' 5 Kasım Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Lefke çarşı merkezinde 09.30-18.00 saatleri arasında yer alacak festival kapsamında gün boyu bir çok etkinlik, halk dansları gösterileri, doğa yürüyüşleri , kültürel sunumlar, sanatsal sergiler, savaş karşıtı müzik dinletileri yapılacak.

Festivale tüm halk davet edildi.

