Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenecek ''14. Hurma Festivali'' 5 Kasım Pazar günü gerçekleştiriliyor.
Lefke çarşı merkezinde 09.30-18.00 saatleri arasında yer alacak festival kapsamında gün boyu bir çok etkinlik, halk dansları gösterileri, doğa yürüyüşleri , kültürel sunumlar, sanatsal sergiler, savaş karşıtı müzik dinletileri yapılacak.
Festivale tüm halk davet edildi.
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