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13’üncü Lefke Ceviz Festivali 4 Haziran’da yapılıyor

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13’üncü Lefke Ceviz Festivali, 4 Haziran Pazar günü yapılıyor.

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13’üncü Lefke Ceviz Festivali 4 Haziran’da yapılıyor
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Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Lefke Turizm Derneği iş birliğinde Lefke Çarşı Merkezi'nde düzenlenecek Ceviz Festivali, üreteni ve üreticiyi destekleme ana amacını taşıyor.

Saat 09.30'da kotrejle başlayacak festivalin açılışı saat 10.00'da yapılacak. 

Festival kapsamında sanatsal sergiler, el sanatları sergisi, dans gösterileri, konserler, rehber eşliğinde ücretsiz tur, ceviz macunu yarışması ve çok sayıda aktivite yer alacak.

Lefke Belediyesi, Lefke Ceviz Festivali’ne tüm halkın davetli olduğunu duyurdu.

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