Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan,Türkiye’ye giriş yasağı bulunan yüzlerce kişi olduğunu savunarak, tüm giriş yasaklarının kaldırılması çağrısında bulundu.

İzcan yazılı açıklamasında 15 kişinin yasağının kaldırılmasının “müjde gibi sunulduğunu" savunarak bunu eleştirdi.

İzcan, konunun kişisel değil, kamusal bir mesele olduğunu da kaydeti.

Yasağın uygulanmasında sorumluluğu bulunduğunu öne sürdüğü 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkililerini de eleştiren İzcan, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik bir “aşağılama kampanyası” yürütüldüğünü iddia etti.