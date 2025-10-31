Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla birlikte taşımacılık sektörünün artık nefes alamaz duruma geldiğini belirterek, “Bu koşullarda taşımacılık sürdürülemez hale gelmiştir” dedi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yazılı açıklamasında, 95 oktan benzinin 44,12 TL’ye, Euro Diesel’in de 44,25 TL’ye yükseldiği ülkede, taşıma ücretlerinin 14 aydır güncellenmemesinin, sektöre “durun” demek olduğunu ifade ederek, “Akaryakıt fiyatlarındaki artışa paralel olarak taşıma ücretleri derhal güncellenmelidir” ifadelerini kullandı.

Son aylarda döviz kurundaki dalgalanmaların, yedek parça, sigorta, bakım ve personel giderlerinde yaşanan artışların, taşımacıları zaten zor durumda bırakırken, her yeni akaryakıt zammının “tabutun son çivisi” olduğunu ifade eden Topaloğlu, şöyle devam etti:

“Biz bu ülkenin yollarında, çocuklarımızı okullarına, insanlarımızı işlerine, halkımızı sağlık hizmetine taşıyoruz. Ancak artık teker dönmüyor. Bu gidişat yalnızca taşımacıları değil, doğrudan halkın güvenli ulaşım hakkını tehdit ediyor. Ülkemizin ekonomisinde lokomotif sektörlerden biri olan turizm taşımacılığı da aynı ağır yük altında ezilmektedir. Otellerle, seyahat acenteleriyle ve havalimanlarıyla entegre çalışan turizm taşımacıları, akaryakıt zamları karşısında taahhüt ettikleri hizmetleri zararına yerine getirmek zorunda kalmaktadır. Gelen turistin taşınması, ülke imajının korunması ve sürdürülebilir turizm için bu sektör hayati önemdedir. Bugün gelinen noktada, birçok turizm taşımacısı araçlarını garaja çekme noktasına gelmiştir.

Eğer bu tablo değişmezse, turizmin taşıyıcısı olan taşımacılar sahadan tamamen çekilmek zorunda kalacaktır.”

Topaloğlu, yaptıkları uyarılara rağmen, hükümetten düzenleme veya bir çözüm iradesi görmediklerini belirterek, akaryakıt fiyatları sürekli artarken, taşımacıya “sabret” demenin, sektörü yok saymak anlamına geldiğini savundu.

“Bu sessizlik, çalışan insanın emeğine, direksiyon başındaki alın terine saygısızlıktır” görüşünü ifade eden Topaloğlu, hükümete, “Akaryakıt fiyatlarındaki artışa paralel olarak taşıma ücretleri derhal güncellenmelidir. Sektörün ayakta kalabilmesi için yakıt desteği ve maliyet dengeleme mekanizması acilen devreye sokulmalıdır. Turizm taşımacılığı özelinde, sezonluk yakıt teşvikleri ve KDV muafiyetleri uygulanmalıdır. Aksi halde, Kar-İş olarak tüm yasal haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz” şeklinde seslendi.

Topaloğlu, “Derdimiz siyaset değildir, ekmektir, artık yeter” diyerek, taşıma sektörünün bu kadar göz ardı edilemeyeceğini, eğer hükümet bu tabloyu görmezden gelmeyi tercih ederse, ülke genelinde taşımacılık hizmetinin durma noktasına geleceğini kaydetti.