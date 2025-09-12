Alithia’nın haberine göre, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'nin, hakkında üç yıl hapis cezası kestiği Yannaki, 1995’te, Rum Gençlik Örgütü’nde ve ardından devlette makam edinmek maksadıyla sahte Amerikan Üniversitesi ve Rum lisesi diplomalarını Rum yönetimine resmi belge olarak sundu ve 2021’de hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi Yargıcı Nikol Grigoriu, Yannaki’nin bugün 61 yaşında olmasını, görevini kusuruz yerine getirmesini ve sicilinin temiz olmasını dikkate aldığı kararında, yapılanın basit bir hata olmadığını, devlet makamlarına karşı 30 yıl sistemli şekilde sahtekarlıkla mali ve mesleki fayda sağlandığını belirtti.

Kararda, yıllarca bu sahtekarlığı ortaya çıkaramayan Rum yönetimi makamları da eleştirilerek, denetim mekanizmalarındaki sıkıntıya dikkat çekildi.