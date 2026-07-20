Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümü resmi kutlama programı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın BRTK’da yaptığı konuşma ile başladı.

Erhürman, “Halkımızın talebi nettir; Bu halk hiçbir koşulda bu ada üzerindeki haklarından, eşitlikten ve güvenlikten vazgeçmeyecektir. Bu halk hiçbir koşulda azınlık olmayı kabul etmeyecektir. Bu halk hiçbir koşulda çocuklarının dünyayla buluşmasının engellenmesine, dünyadan izole edilmesine razı değildir, olmayacaktır. Bu halk bu adada hep vardır ve görmezden gelinmeyi, yok sayılmayı kabullenmeyecektir.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine işaret eden Erhürman, “Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istiyoruz” diyerek, “Müzakereler tarihinden çıkardığımız derslerle, gelin önce güveni artıracak ciddi bazı adımlar atalım, sonra oyun başlamadan oyunun kurallarını belirleyelim, yeni bir hayal kırıklığına yol açmayalım diyoruz.” İfadelerini kullandı.

Konuşmasına, “Çözüm istiyor ve bunun için samimiyetle uğraş veriyoruz” diye devam eden Erhürman, bu süreci Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ve tam bir koordinasyon içinde yürüttüklerine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in çabalarını ciddiyetle desteklediklerini ancak çözümsüzlüğün faturasının Kıbrıs Türk halkı ve çocuklara ödetilmesini en sert biçimde reddettiklerini vurguladı.

Erhürman, “Çünkü artık müzakere olsun diye müzakere, 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz. BM Genel Sekreteri Sn. Guterres’in söylediği gibi sonuç odaklı olmak, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda sonuç almak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, 1963’ten bu yana devam eden Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak istiyoruz.” dedi.