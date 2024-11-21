Alzheimer hastası Esentepe’de sakin İsmet Kim (E-83) aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kim’in, dün saat 16.00 sıralarında kullanımındaki JP 548 plakalı araç ile ikametgahından ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

-Haspolat’ta kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Haspolat’ta dün saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından park halindeki bir araçta şüpheli görülen E.Ş.(E-47) ve G.A.’nın (K-44) üzerlerinde ve araçta arama yapıldı.

Aramada, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 12 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı. E.Ş. ve G.A. tutuklandı.

-Suç Gelirlerinin Aklanması ve Şans Oyunları Yasasına aykırı kumar oynatmaktan 3 tutuklu

Girne’de, internet üzerinden kumar siteleri aracılığıyla bahis/kumar oynatılması meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, M.T.(E-34), C.Ç. (E-36) ve S.A.’nın (E-45) da yetkili makamdan izinsiz internet üzerinden kumar oynatılan bir siteye canlı destek verdikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Seyir halindeki motosiklette yangın

Gazimağusa’da dün saat 17.00 sıralarında Adnan Ullah kullanımındaki MH 567 plakalı motosiklette, seyir halindeyken, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp, alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, motosiklet tamamen yandı.