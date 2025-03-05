Soruşturma sonucunda zanlı D.D. dün mahkemeye çıkarılmadan, teminata bağlanmaksızın serbest bırakıldı.

Bugün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılan T.K. ile E.D. “ateşli silahı güven altında tutamamak” suçlamasıyla nakdi teminat ve kefalete bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme, U.D için ise “patlayıcı madde tasarrufu”, “kanunsuz ateşli silah bulundurmak” ve “hayvanlara zarar verme” suçlamaları getirilerek, nakdi teminat ve kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

U.D.’ye yurt dışı yasağı ve ayda bir kere polis karakoluna ispatı vücut şartı getirildi.

Üç zanlı bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Zanlıların avukatı Öner Şerifoğlu, U.D. için getirilen teminata “hayvanlara zarar verme” suçlaması getirilmesine itiraz etti.

Şerifoğlu, zanlının tasarrufunda bir adet kesik fişek bulunduğu için eşeklerin öldürmekle ilişkilendirilmesi mantığının kabul edilemez olduğunu, zanlının hayvanları öldürme ithamıyla teminata bağlamanın hukuksuz olduğunu söyledi.

Zanlı için getirilen diğer iki ithama itirazı olmadığını söyleyen Şerifoğlu, zanlının telefonunun; olayın olduğu tarihlerdeki silinen WhatsApp mesajlarını geri getirmek için Türkiye’ye gönderildiğini, suçla ilgili herhangi bir bulgu olması durumunda zanlının tekrar mahkemeye çağrılarak “hayvanlara zarar vermeyle” itham edilebileceğini ifade etti

Savcı Aysın Bilgin de zanlının tasarrufunda eşeklerin öldürülmesinde kullanılan fişekle uyumlu kesik fişek bulunmasının “hayvanlara zarar verme” suçlamasıyla teminata bağlanması için yeterli olduğunu, WhatsApp yazışmalarının silinmesinin de dikkat çekici olduğunu söyledi.

Yargıç Sema Kaymaklılı Güven, yapılan hitapların ardından U.D. ile ilgili karar için duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından Güven, eşeklerin vurulduğu fişekle zanlıda bulunan fişeğin uyumlu olmasının ithamı destekleyen husus olduğunu belirterek zanlının silinen WhatsApp mesajlarına da dikkat çekti

Güven, U.D.’nin “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “kanunsuz ateşli silah bulundurmak” ve “hayvanlara zarar verme” suçlamasıyla nakdi teminat ve kefalete bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına emir verdi.

U.D. için yurt dışı yasağı getirilirken, ayda bir karakola giderek ispatı vücut yapmasına da emir verildi.