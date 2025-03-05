TAK muhabirinin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin genişletilmiş formatta Cenevre’de gerçekleştirilecek gayriresmi toplantı davetinin dün öğleden sonra kendisine ulaştığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Sayın Guterres davet mektubunda, toplantı programına ilişkin an itibarıyla kesinleşen bilgileri paylaşarak, gayriresmi toplantının 17 Mart’ta akşam yemeğiyle başlayacağını, 18 Mart sabahında ikili görüşmeler ve ardından Cenevre’deki BM Merkezinde gerçekleştirilecek genişletilmiş format toplantısıyla öğleden sonra sonlanacağını ifade etti. Bu bilgileri daveti yapmadan önce bizlerle teyit ettiğini de belirtmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin, ayrıntılı programı netleştirdikleri zaman taraflarla paylaşacaklarını da ifade ettiğini sözlerine ekledi.

- Cumhurbaşkanı Tatar Birleşik Krallık Avrupa Bakanı'nı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty’i cuma günü kabul edeceğini de söyledi.