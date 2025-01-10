Dartsta AÖA ve DAÜ şampiyon Dartsta AÖA ve DAÜ şampiyon

Tuborg Birinci Lig A Grubu 3’ncü hafta maçları geçtiğimiz akşam oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Diamond Child Darts Derneği evinde Mağusa Kültür Derneği ile karşılaşmasından 13-3 galip gelerek namağlup liderliğini sürdürmeye devam etti. Dağyolu Darts Derneği ise deplasmanda karşılaştığı Lefkoşa Darts Birliği maçına 3-1 geride başlamasına rağmen maçtan 9-7 galip ayrılarak grup ikinciliğine yükseldi. Yeni Vadili Darts Derneği sezona kötü başlamasına rağmen evinde karşılaştığı Ozanköy Spor Kulübü’nü 12-4 yenerek 3’ncü sıraya yükselmesini bildi.

2024/2025  Tuborg Birinci Lig A Grubu

O

G

B

M

+

-

Avg

P

Diamond Child Darts Derneği

3

3

0

0

36

12

24

9

Dağyolu Darts Derneği

3

2

1

0

27

21

6

7

Yeni Vadili Darts Derneği

3

2

0

1

28

20

8

6

Ozanköy Spor Kulübü

3

2

0

1

25

23

2

6

Düzova S.K.

3

1

0

2

18

30

-12

3

Mesarya Darts Birliği

3

0

2

1

23

25

-2

2

Lefkoşa Darts Birliği

3

0

1

2

20

28

-8

1

Mağusa Kültür Derneği

3

0

0

3

15

33

-18

0

Lefkoşa Darts Birliği  7   -  9 Dağyolu Darts Derneği

Düzova S.K.  9   -  7 Mesarya Darts Birliği

Yeni Vadili Darts Dernği  12   -  4 Ozanköy Spor Kulübü

Diamond Child Darts Derneği  13   -  3 Mağusa Kültür Derneği