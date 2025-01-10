Tuborg Birinci Lig A Grubu 3’ncü hafta maçları geçtiğimiz akşam oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Diamond Child Darts Derneği evinde Mağusa Kültür Derneği ile karşılaşmasından 13-3 galip gelerek namağlup liderliğini sürdürmeye devam etti. Dağyolu Darts Derneği ise deplasmanda karşılaştığı Lefkoşa Darts Birliği maçına 3-1 geride başlamasına rağmen maçtan 9-7 galip ayrılarak grup ikinciliğine yükseldi. Yeni Vadili Darts Derneği sezona kötü başlamasına rağmen evinde karşılaştığı Ozanköy Spor Kulübü’nü 12-4 yenerek 3’ncü sıraya yükselmesini bildi.

2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu O G B M + - Avg P Diamond Child Darts Derneği 3 3 0 0 36 12 24 9 Dağyolu Darts Derneği 3 2 1 0 27 21 6 7 Yeni Vadili Darts Derneği 3 2 0 1 28 20 8 6 Ozanköy Spor Kulübü 3 2 0 1 25 23 2 6 Düzova S.K. 3 1 0 2 18 30 -12 3 Mesarya Darts Birliği 3 0 2 1 23 25 -2 2 Lefkoşa Darts Birliği 3 0 1 2 20 28 -8 1 Mağusa Kültür Derneği 3 0 0 3 15 33 -18 0 Lefkoşa Darts Birliği 7 - 9 Dağyolu Darts Derneği Düzova S.K. 9 - 7 Mesarya Darts Birliği Yeni Vadili Darts Dernği 12 - 4 Ozanköy Spor Kulübü Diamond Child Darts Derneği 13 - 3 Mağusa Kültür Derneği