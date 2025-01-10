Tuborg Birinci Lig A Grubu 3’ncü hafta maçları geçtiğimiz akşam oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Diamond Child Darts Derneği evinde Mağusa Kültür Derneği ile karşılaşmasından 13-3 galip gelerek namağlup liderliğini sürdürmeye devam etti. Dağyolu Darts Derneği ise deplasmanda karşılaştığı Lefkoşa Darts Birliği maçına 3-1 geride başlamasına rağmen maçtan 9-7 galip ayrılarak grup ikinciliğine yükseldi. Yeni Vadili Darts Derneği sezona kötü başlamasına rağmen evinde karşılaştığı Ozanköy Spor Kulübü’nü 12-4 yenerek 3’ncü sıraya yükselmesini bildi.
|
2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
+
|
-
|
Avg
|
P
|
Diamond Child Darts Derneği
|
3
|
3
|
0
|
0
|
36
|
12
|
24
|
9
|
Dağyolu Darts Derneği
|
3
|
2
|
1
|
0
|
27
|
21
|
6
|
7
|
Yeni Vadili Darts Derneği
|
3
|
2
|
0
|
1
|
28
|
20
|
8
|
6
|
Ozanköy Spor Kulübü
|
3
|
2
|
0
|
1
|
25
|
23
|
2
|
6
|
Düzova S.K.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
18
|
30
|
-12
|
3
|
Mesarya Darts Birliği
|
3
|
0
|
2
|
1
|
23
|
25
|
-2
|
2
|
Lefkoşa Darts Birliği
|
3
|
0
|
1
|
2
|
20
|
28
|
-8
|
1
|
Mağusa Kültür Derneği
|
3
|
0
|
0
|
3
|
15
|
33
|
-18
|
0
|
Lefkoşa Darts Birliği 7 - 9 Dağyolu Darts Derneği
|
Düzova S.K. 9 - 7 Mesarya Darts Birliği
|
Yeni Vadili Darts Dernği 12 - 4 Ozanköy Spor Kulübü
|
Diamond Child Darts Derneği 13 - 3 Mağusa Kültür Derneği