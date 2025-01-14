Voleybol Büyükler Liginde Lig Klasmanı tamamlandı Voleybol Büyükler Liginde Lig Klasmanı tamamlandı

Ortaokullar arası Voleybol Şampiyonası dün oynanan Final ve 3. lük karşılaşmaları ile tamamlandı.

Kızlar finalinde Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Erenköy Lisesi’ni 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Erkekler finalinde Erenköy Lisesi rakibi Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Erenköy

Kızlarda 3. lük karşılaşmasında Çanakkale Özgürlük Ortaokulu' u Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni 3-1 mağlup ederek 3. lük derecesini elde etti.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara ödülleri yetkililer tarafından takdim edildi.