Ortaokullar arası Voleybol Şampiyonası dün oynanan Final ve 3. lük karşılaşmaları ile tamamlandı.

Kızlar finalinde Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Erenköy Lisesi’ni 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Erkekler finalinde Erenköy Lisesi rakibi Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Kızlarda 3. lük karşılaşmasında Çanakkale Özgürlük Ortaokulu' u Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni 3-1 mağlup ederek 3. lük derecesini elde etti.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara ödülleri yetkililer tarafından takdim edildi.