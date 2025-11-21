1-Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı

2-Metehan Sınır Kapısı’nda geçişlerin kolaylaştırılması

3- Bostancı ve Derinya kapılarında seyrüsefer çıkarılması

4- Çocukların dostluk maçları yapması

5-İki liderin Kayıp Şahıslar Komitesi’ni birlikte ziyaret etmesi

6-Mülkiyet ile ilgili tutuklama ve yargılanmalar

7-Yeşil Hat üzerindeki ticareti sorunlar

8-Hellimdeki sözleşme sorunu

9-AB Uyum Komitesi’nin tekrar kurulması

10-Kıbrıs Türk ile Kıbrıs Rum Güvenlik Kuvvetleri arasında iletişim kurulması

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk toplantının olumlu bir havada ve pozitif bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Erhürman toplantının 1 saat 15 dakikasının heyetler arasında 15 dakikasının ise baş başa geçtiğini aktardı.

Adada çözüm atmosferinin yaratılması için çaba ortaya konması gerektiğini vurgulayan Erhürman, buna yönelik 10 maddelik öneri sunduklarını belirtti.

Erhürman bu öneriler arasında; karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı, karma evlilik eşlerinin güneyde araç kullanması, KKTC'’de doğan bazı kişilerin Güney’e geçebilmesi, Metehan Sınır Kapısı’nda kabin sayısının üçe çıkarılması ve üç kabinde sürekli görevli bulundurulması, Bostancı ve Derinya kapılarında da seyrüsefer çıkarılmasına olanak sağlanması,14 yaştan küçük çocukların dostluk maçları yapması, iki liderin Kayıp Şahıslar Komitesi’ni birlikte ziyaret etmesi, mülkiyet ile ilgili tutuklama ve yargılamalar, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaret yürütenlerin karşılaştığı bürokratik sıkıntılar, hellim için Bureau Veritas Paris’in yetkilendirilmesi ve yeni bir teknik komite kurulması, Avrupa Birliği Ad-Hoc Komitesi’nin tekrar kurulması, Kıbrıs Türk ile Kıbrıs Rum güvenlik kuvvetleri arasında iletişim kanalı kurulması ve Metehan’daki ara bölge yol genişletme çalışmalarının başlangıcına iki liderin birlikte katılması konularının yer aldığını anlattı.

Görüşmede iki tarafın da kendi düşüncelerini aktardığını belirten Erhürman, Birleşmiş Milletler Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın 5 Aralık’ta kendisiyle, 6 Aralık’ta Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini, ardından ise üçlü görüşme yapılacağını kaydetti.

Erhürman, “Temsilcilerimize tam yetki verdik. İhtiyaç duyulan aralıklarla onlar bir araya gelip ortaya koyduğumuz görüşler üzerinde ve süre içinde gelişecek başka konularda görüş alışverişine devam edecek. Biz de 'gerekirse yine bir araya gelebiliriz' dedik. Ama telefonla sürekli iletişim halinde olmak konusunda karara vardık." ifadelerini kullandı.

Adada çözüm atmosferinin yaratılması için çaba ortaya konması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Sayın Ersin Tatar ile Sayın Nikos Hristodulidis’in New York’ta görüştüğü konuların masada olduğunu, oradan da devam edeceğimizi ve bu konuların çözümü için de çaba sarf edeceğimizi söyledik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yapılması öngörülen 5+1’e gitmeden ve mümkünse Holguin adaya gelmeden önce belli başlı konularda uzlaşı sağlanabilirse, bu uzlaşıların hem Holguin ile yapılacak görüşme hem 5+1 açısından hem de adada çözüm atmosferi yaratmak açısından faydalı olacağını ilettiklerini söyledi. Erhürman, önceden uzlaşı sağlanabilecek konular arasında yeni geçiş kapılarının açılması ve solar panelin devreye sokulmasının öncelikli meseleler olduğunu bildirdi.

Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin metodolojiye dair dört maddelik öneriyi de ilk kez resmi düzeyde paylaşma olanağı bulduğunu kaydeden Erhürman, 5+1 toplantı yapılacaksa buna eli boş gitmek istemediğini vurguladı. Erhürman, “Cenevre ve New York’taki gibi sonuç alınamamasını tercih etmiyoruz. Seçimden önce toplantı yapılacağı açıklanmıştı ancak burada belli noktalara varıp oraya gitmek istiyoruz.” dedi.

Görüşmede karşılıklı görüşlere bildirim verilmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, diplomatik teamüller gereği ilk toplantıda karşılık vermenin doğru olmadığını söyledi.

Geçmiş tecrübelere işaret eden Erhürman, “Bugüne kadar bir sürü şey yaşadık. 50 yıldır bu süreç devam ediyor bir sonuca ulaşamadık. BM Genel Sekreteri de bunu fark etmiştir ki ‘bu defa farklı olmalıdır.’ diye vurguluyor. Biz de bu noktada metodolojik önerileri BM’nin bugüne kadar söylediklerinden hareketle ortaya koyuyoruz.” diye konuştu. Erhürman, çözülecek meselelere ilişkin önceliği olup olmadığı sorusuna ise, bir önceliği olmadığını ancak ilk etapta “kolaylıkla yapılabileceğini düşündükleri” 10 maddelik bir paket sunduklarını kaydetti.

Erhürman “Samimiyet var mı?” sorusuna dünkü toplantının genel atmosferinin samimi olduğunu ve bu tespitin kendisi için yeterli olduğunu kaydetti.