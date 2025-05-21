Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa'da katıldığı kitle toplantısında, "umutsuzluğu kıracaklarını" söyledi.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, CTP, kitle toplantılarına Girne’nin ardından dün akşam Gazimağusa ile devam etti.

Açıklamaya göre toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali, Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve CTP’li vekiller katıldı.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada, “Öyle bir dönemeçteyiz ki, Kıbrıs Türk halkı adeta bir cendereye sıkışmış durumda. CTP olarak tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Toplumun geniş kesimlerinin, ülkeyi yönetenlerden "memnuniyetsiz olduğunu" söyleyen Erhürman, “İçeride ve dışarıda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor... Bu arkadaşların görevde kaldığı her gün halk için bir zulme dönüşüyor. Umutsuzluğu kıracağız. Ekonomiyi bu hale getiren, bu arkadaşların basiretsizliği ve umursamazlığıdır” dedi.

Yabancılara mülk satışı konusunu üç yıldır dile getirdiklerini hatırlatan Erhürman, şunları kaydetti:

“ 'Bu konu içeride de dışarıda da başımıza büyük işler açacak' dedik. ‘İskele’de yürüyün, korkmayın’ dediler. ‘Devlet arkanızdadır’ diye başlayan süreç, ‘Ben söylemiştim, güneye gitmesin, tutuklanacak’ noktasına geldi. Nüfus yapısı bozuldu, sağlıkta, eğitimde yükümüz arttı. Karşımızdaki zihniyet her dakika bir skandal üretiyor. Ülke, yaşanabilir bir yer olma niteliğini hızla kaybediyor.”

-Şahali

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali de, "çok önemli ve kritik bir dönemden geçildiğini" kaydederek, “Hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Az zamanda çok iş başarmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz” dedi.

İçinde bulunulan dönemde, CTP’nin çok büyük sorumlulukları olduğunu ifade eden Şahali, “Bu toplumu hiçbir zaman germedik, her zaman inançla çalıştık, çalışmaktan da geri durmadık. Başaracağız. CTP ile birlikte bütün Kıbrıs Türk halkı gülecek” diye konuştu.

-Kayalp

CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da, kitle toplantısına katılan herkese teşekkür etti.

Kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kayalp, ilerleyen dönemin hedefleriyle ilgili de konuştu. Kayalp, kitle toplantılarına diğer ilçelerde devam edileceğini belirtti.