Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, dün sabah dostlarıyla kahvede buluştu. Seçimi büyük bir farkla kazanan Erhürman, rutinini bozmayarak, güne her sabah gittiği kahvede başladı. Eski CTP milletvekili Mehmet Ceylanlı, sosyal medya paylaşımında “Her gün kahve içtiğimiz Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı olarak sabah kahvesini dostlarıyla ayni yerde içiyor. Kahveler bugün çok farklı. Yüzler gülüyor.” İfadesini kullandı.