Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar'ın ilk mitingi Güzelyurt'ta önceki akşam düzenlendi.

Konuşmasında Güzelyurt’un Rum’a teslim edilmesine asla izin vermeyeceklerini kaydeden Tatar, sadece Rum’a yarayan federasyon masallarına da artık inanmayacaklarını vurguladı.

Halkın kendisine milletvekilliği, maliye bakanlığı, başbakanlık, genel başkanlığın ardından cumhurbaşkanlığı görevini layık gördüğünü dile getiren Tatar, “Makam için, koltuk için aday değilim. Bu halk bana her makamı layık gördü. Cumhurbaşkanlığı yaptım. Tek bir amacım vardı o da sizlere daha çok hizmet getirmek, daha çok eser ortaya koymak. Bizim farkımız da bu zaten. İçi boş, soyut vaatler yerine iş yapmak, eser ortaya çıkarmak” dedi.

Rum tarafı gerçekten anlaşma isteseydi Kıbrıs sorununun 2004’te veya 2017’de çözüleceğini ifade eden Tatar, “Aradan geçen 62 yılda çözülürdü. Peki çözüldü mü? Sıfır asker ve sıfır garanti ortadayken, Anavatan Türkiye’nin garantisi, Mehmetçiğin gücü burada yoksa Kıbrıs Türkü nasıl anlaşacak? Neyi kabul edecek?” diye konuştu

CTP Adayı Tufan Erhürman’ın ‘ben çözeceğim’ diyerek, Halkı kandırmaya çalıştığını belirten Tatar, “Çözse senin yanında çalıştığın, seninle aynı çizgideki ağabeylerin çözerdi. Talat çözerdi, Akıncı çözerdi. Çözebildiler mi? Hayır çözemediler. Kandırılan, sürekli oyalanan hep bizler olduk. Kıbrıs Türk halkı oldu” dedi.

Erhürman çözüm değil, Kıbrıs Türkü’nü yama etmeyi vaat ettiğini, CTP’nin adayının aylardır ‘ben çözeceğim, şöyle çözeceğim, böyle çözeceğim’ dediğini kaydeden Tatar, “Ama önceki gün bir programa çıkmış ne dedi. Çözüm vaat etmiyorum dedi” ifadelerini kullandı. Erhürman’a seslenen Tatar, “Ne oldu? Niye çark ettin? Artık çözüm vaat etmiyorsan bu kadar lafazanlığı neden ettin? Çözümün yoksa neyi vaat ediyorsun? Ben söyleyeyim. Onun tek vaadi Kıbrıs Türkü’nü Rum’a yama yapmaktır. KKTC’yi Rum devletine yama yapmaktır. Bu kadar açık. Bu kadar net söylüyorum” dedi.

CTP’nin adayının 15 ay başbakanlığı bulunduğunu belirten Tatar, “Hatırlıyor musunuz ne yaptığını? Bir tane hizmeti bu halk için ortaya koyduğu tek bir eseri oldu mu? Maaşları ödeyemediler Sonunda ne yaptı? Bıraktı kaçtı hükümetten” şeklinde konuştu.

Rum’un çıkarlarına hizmet eden federasyon defterinin kapandığını belirten Tatar, Ben dün ne dediysem bugün de aynısını söylüyorum. Pozisyonum asla değişmedi. Diyaloğa, görüşmelere daima açığız ancak federasyon masalını, Kıbrıs Türkünü oyalama oyununa alet olmadık. Olmayacağız” dedi. Tatar, tüketilmiş, eskimiş, modası geçmiş, Rum’un çıkarlarına hizmet eden federasyon defterinin kapandığını kaydetti.

Artık eskimiş, tüketilmiş müzakerelerden atak diplomasi aşamasına geçildiğini dile getiren Tatar, “Atak diplomasi sadece uluslararası diplomasi değil, KKTC için Kıbrıs Türk Halkı için her alanda Atak bir siyaset izlemektir. Ulaşımda, iletişimde, tarımda, eğitimde, turizmde, üretimde, ekonomide anavatan Türkiye ile Türk Devletleri ile bu ülkeye, sizlere daha çok hizmet getirmek, daha çok eser yapmak demektir. Atak diplomasi, Rum’un oyun planına, sadece Rum’un yararına olan federasyon zemininden çıkıp iki devletli diyalog ve iş birliği modeliyle KKTC’yi dünyaya daha çok açmak demektir” diye konuştu.

Annan Planı Dönemi ve Crans Montana görüşmelerinde Güzelyurt’un Rumlara verileceğini belirten Tatar, “Sizler yıllarca, bu güzelim topraklar, bereketli topraklar Rum’a bir gün verilecek diye evlerinizi bile inşa edemediniz, yenileyemediniz. Bırakın bunu pek çok Güzelyurtlu kardeşimiz yarın ölülerimizi bile bize göstermezler diye cenazelerini Lefkoşa’ya, Gönyeli’ye defnetmediler mi? Soruyorum bu bereketli toprakları Rum’a vermeye razı mıyız? Buna izin verecek miyiz? Hayır asla vermeyeceğiz” dedi.

Türkiye ile kurulan iyi ve güçlü ilişkililerle yatırımların önünün açıldığının aktaran Tatar, görevine devam etmesiyle sağlık alt yapısının daha da büyüyeceğini, yol ve ulaşımda beş yıl içinde daha büyük adımlar atılacağını kaydetti.

Enerjide büyük gelişmeler olacağını ifade eden Tatar, fiber optik altyapının bunun son örneği olduğunu, 5 yıl içinde süper hızlı internet altyapısına kavuşulacağını, sadece evlerin değil, okulların ve üniversitelerin de bu altyapıdan en iyi biçimde faydalanacağını vurguladı.

Yeni Cumhurbaşkanlığını ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesin açıldığının anlatan Tatar, “Devasa Cumhuriyet Parkımızı, Milli Kütüphanemizi yaptık, yapıyoruz. İnşallah açılışını da hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

CTP’nin adayı bunlar yapılırken, protesto ettiğini ve karşı çıktığını dile getiren Tatar, “Anavatan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı buraya geldiğinde, meclisimize geldiğinde bunlar protesto edip oturuma katılmadılar. Şimdi çıkmışlar anavatanla görüşeceğiz diyorlar. Yahu Kıbrıs Türk Halkı sana inanır mı? Sana güvenir mi? Senin derdin başka. Bunların zihniyeti budur” dedi.