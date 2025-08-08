Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin “Birlikte Geleceğe İmza Atıyoruz” etkinliği dün akşam Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirildi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, gecede konuşma yapan CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı ve bu ülke yeniden kendiyle gurur duyacak. Çocuklarımızdan beş yıl daha çaldırtmayacağız” dedi.

Açıklamada, etkinliğe CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, birçok milletvekili, belediye başkanı, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Etkinlikte ayrıca Retro Çalgıcıları da sahne aldı.

-Erhürman: “Çocuklarımızdan beş yıl daha çaldırtmayacağız”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Tufan Erhürman gecede yaptığı konuşmada, “Ortak sözümüzü üretmeye, sözümüzü söylemeye, geleceğe imza atmaya; bir umudu büyüttükçe büyütmeye geldik” dedi.

“Daha önce hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, kendisi, annesi ya da babası nerede doğmuş olursa olsun, geleceğini bu topraklarda hayal eden, planlayan, bu ülkeyi seven, bu halkın gailesini çeken herkesle birlikte yürüyeceğiz.” diyen Erhürman, parçalamaya çalışanlara karşı tüm halkı bütünleştireceklerini belirtti.

Hiç kimsenin dışarıda kalmayacağını kaydeden Erhürman, “Bu halk hep birlikte kazanacak. Bu ülkeyi çocuklarımız, torunlarımız için hep birlikte yöneteceğiz.” dedi.

“Bizim kaybedecek bir beş yılımız daha yok. Çocuklarımızdan beş yıl daha çaldırtmayacağız” diyen Erhürman, her kesimle diyalog kuracaklarını kaydetti.

Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler’le, Avrupa Birliği’yle, Türkiye’yle ve diğer uluslararası kuruluşlarla konuşacaklarını vurgulayarak, “Çözümün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin diyalog kurmamızdan ya da çözümden şüphesi olmasın. Diyalog ve diplomasi her zaman iyidir.” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının ve bu ülkenin yeniden kendiyle gurur duyacağının altını çizen Erhürman, “Bu halk kendiyle gurur duyacak. Bu ülke kendiyle gurur duyacak. Biz çocuklarımıza, kendiyle, yurduyla gurur duymayı borçluyuz” dedi.

-"Cumhurbaşkanlığı halkın evi olacak"

Cumhurbaşkanlığı’nın bir saray, bir köşk olmadığını, bu ülkenin tamamını temsil eden; halkı kapsayan, bu halkın evi olacağını ifade eden Erhürman, “Bir kişinin ve çevresinin sarayı olmayacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığının, bir yandan çözüm için dünyayla buluşmak adına uğraşırken; içerideki dertler konusunda da ‘benim yetkim yok’ demeyeceğini belirten Erhürman, “Bu halkın ekonomide, eğitimde, sağlıkta, trafikte, yolsuzlukta yaşadığı her sorun, 20 Ekim’den sonra cumhurbaşkanlığının da sorunu olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Tufan Erhürman, “Bu halkın en büyük zenginliği olan yetişmiş insan gücü, hiçbir ayrım gözetilmeksizin liyakat esasına göre cumhurbaşkanlığında görev alacaktır. Cumhurbaşkanlığı 24 saat ışıkları sönmeyen bir yer olacak. Cumhurbaşkanlığı, halkıyla birlikte hareket eden, halkın önünü açan bir makam olacak.” dedi.

-"Ne toprağımdan ne de çocuklarımızdan vazgeçerim!"

“Ne Baf’tan ne Limasol’dan ne de Larnaka’dan vazgeçerim. Orada çıkan hidrokarbondan da vazgeçmem” diye konuşan Erhürman, diyalog ve diplomasinin önemine işaret ederek Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarını söyledi.

“Çocuklarımız ve toprağımız için… Bu halk, kendiyle yeniden gurur duysun diye bir yola çıkıyoruz. Hep birlikte yöneteceğiz, hep birlikte kazanacağız ve yöneteceğiz” diyen Erhürman, yanında olan herkese teşekkür etti.

-Harmancı: “Bize karanlık dayatanlara inat, gökyüzünün mavisini görmeye ihtiyacımız var”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da gecede yaptığı konuşmada, birliktelik mesajı vererek, “Her bir araya geldiğimizde kazandık.” dedi.

Gecede birlikteliği gördüğünü de vurgulayan Harmancı, “Yeni bir dönemin başlangıcı için kararlılık görüyorum, azim görüyorum, yürek görüyorum.” şeklinde konuştu.

Harmancı, “Bize karanlık dayatanlara inat, gökyüzünün mavisini görmeye ihtiyacımız var” diyerek, çözümsüzlük dayatanlara inat barış güvercinine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

“Bu topraklarda doğan her bir bireyin insan hakkı olduğunu hissettirmeye ihtiyacımız var. Biz arı gibi çalışacağız, Ferdi başkanın dediği gibi karıncalar gibi çalışacağız” ifadesini kullanan Harmancı, Tufan Erhürman’a olan desteklerinin sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

Mehmet Harmancı, “Bu ülkeye demokrasiyi, dünyayla aynı dili konuşabilmeyi başaran bir lideri, Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhurbaşkanını buradan çıkaracağız. Buradan doğan enerji ve umut bizi çoğaltacak” dedi.

-Çeler: “Ak güvercinin sonsuz desteğiyle bu başak büyüyecek, cumhurbaşkanlığına tarafsız bir cumhurbaşkanı gidecek”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de gecede yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığına, bu ülkeyi temsil eden; hukukun üstünlüğüne inanan, toplumunun hassasiyetlerini bilen birini seçeceğiz. Böyle bir cumhurbaşkanıyla oralarda karşılaşacağız” dedi.

Bir ülkenin, bir devletin en büyük varlığı ve toplumla yaptığı tek sözleşmenin anayasa olduğuna işaret eden Çeler, “Anayasayı korumak yerine, nasıl deleceklerini öğrendiler. Toplumun sesine kulak vermediler. Tarafsızlık ilkesinden uzaklaştılar. Ne kadar taraf olabilirlerse, o kadar taraf oldular” diye konuştu.

“Ak güvercinin sonsuz desteğiyle bu başak büyüyecek, cumhurbaşkanlığına tarafsız bir cumhurbaşkanı gidecek” diyen Çeler, söz konusu süreçte toplumun sesini dinlediklerini vurguladı.

Zeki Çeler, “Toplum için bu fedakârlığı yaptık, hiç pişman değiliz. Bu topraklara kök salmış herkes için mücadele etmek zorundayız” dedi.