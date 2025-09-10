Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Tufan Erhürman, Gaffar Güzel başkanlığındaki KKTC Alevi Kültür Merkezi Mağusa Şubesi’ni ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı’na dair vizyonunu anlattı.

Erhürman, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı’nın sembolik bir makam değil Kıbrıs Türk halkının dışarıya açılan tek siyasi penceresi olduğunun altını çizdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a ziyaretinde, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

-Erhürman

Ziyarette konuşan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanının beş yıllık görev süresinde ortaya çıkan tabloya işaret ederek, söz konusu tablonun herkes tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“Beş yıl boyunca yapılanlardan hoşnut muyuz? Değil miyiz? Bunun hesabını çıkaracağız” diyen Erhürman, KKTC’nin tanınmış bir devlet olmadığını, tanınmış bir devlet olmadığı için Cumhurbaşkanlığı dışındaki makamların dünyayla bağlantı kurmasının da mümkün olmadığını ifade etti. Erhürman, Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturabilecek olan tek makamın, toplum liderliği sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı makamı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’nın sembolik değil, dışarıya açılan tek siyasi pencere olduğuna vurgu yapan Erhürman, geçmiş dönem Cumhurbaşkanlarının yaptıklarını anımsattı. “Bu ülkeden dört Cumhurbaşkanı geçti, hepsi müzakere etti. Şimdi ise hiç müzakere edilmedi. Daha önce müzakere olmadığında Cumhurbaşkanlarımız en azından güven yaratıcı önlemler üzerinde çalışırlardı. Örneğin, bu ülkede dokuz kapı açıldı ve her Cumhurbaşkanının döneminde en az bir kapı açıldı” diyen Erhürman, ilk defa bir dönemde, tek kapının bile açılmadığını kaydetti.

Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık sorununa da değinen Erhürman, şöyle konuştu:

“Karma evlilikler diye anılan evliliklerden doğan çocuklar var. Hristodulidis, bu çocukların insan hakkını ihlal ederek, AB vatandaşlığı vermeyi yıllardır reddediyor. 2004’ten sonra başvuranların bazıları vatandaşlık alabildi, fakat son dönemde kimseye verilmedi. Bu konu beş yıl boyunca bir kez bile gündeme getirilmedi.”

-“Egemenlik nedir?”

“Sayın Tatar, beş yılı ‘egemenlik’ söylemleriyle geçirdi. Hepimize hoş geliyor ama egemenlik nedir?” sorusunu soran Erhürman, şöyle devam etti:

“Egemenlik, bu adanın tamamıyla ilgili karar verebilme yetkisidir. Peki, şu anda bu ada ile ilgili kararları kim veriyor? Hristodulidis, ABD ile anlaşma imzalıyor, İsrail’e Baf Hava Üssü’nü kullanma hakkını veriyor, hidrokarbon çıkarılırsa parasını alacağını söylüyor. Bizi görmezden gelen, yok sayan bir Hristodulidis var ve bütün ada adına egemenlik kullanıyor.”

Kıbrıs Türk halkının haklarını almak için masada olacaklarını belirten Erhürman, bu ülkede bir çözüm bulununcaya kadar bir Kıbrıslı Rum çocuğu hangi haklara sahipse, bir Kıbrıslı Türk çocuğunun da aynı haklara sahip olacağını vurguladı.

“Sayın Tatar, ‘Ben kuzeyde ayrı, güneyde ayrı devlet istiyorum’ diyor. Peki, ayrı devlet istiyorsun da, güneyde çıkan hidrokarbon üzerinde nasıl egemenlik iddia ediyorsun?” diye soran Erhürman, şu soruyu da yöneltti:

“İki ayrı devlet istediğini söylüyor ama aynı zamanda ‘Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmem’ diyor. Türkiye’nin garantörlüğü bütün Kıbrıs adasının üzerindedir. İki ayrı devlet olacaksa Türkiye güneydeki devleti de mi garanti edecek?”

Erhürman, dünyanın da bu söylenenleri anlamadığını savundu.

-“Ben bu halkın egemenlik hakkını masada söke söke almak için adayım”

“Biz beş yılı geride bıraktık. Bu beş yıl içinde yerimizde saymadık, tam tersine geriye gittik” diyen Erhürman, “Sarayönü’nde ‘egemenlik’ demek yetmez. Ben bu halkın egemenlik hakkını masada söke söke almak için adayım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığının, bir kişinin ve etrafındaki birkaç kişinin köşkü ya da sarayı olmadığını ifade eden Erhürman, “19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığı, bu ülkenin yetişmiş insanlarının ortak akılla yöneteceği ortak evi olacaktır” dedi.

“Yanlış dış politika yüzünden memleket açık hava hapishanesine dönüşüyor” diye konuşan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yeniden kurumlarıyla gurur duyacağını belirtti. Erhürman, “Beş boş yıl geçirdik. Sadece zaman kaybetmedik, aynı zamanda birçok kazanımımızı da yitirdik, geriye gittik” dedi.

-Şahali: “Derdimiz bu toprakların çocuklarımıza yurt olarak kalabilmesidir”

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali de, ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini belirtti. “Son beş yılda hepimizin gözleri önünde ciddi bir erozyon yaşandı, varlık sebeplerimiz zayıfladı” diyen Şahali, bu eksende bir Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru gidildiğini kaydetti.

Uzun süredir yollarda olduklarını dile getiren Şahali, şöyle konuştu:

“Tufan Erhürman, CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi ancak yoluna halkın adayı olarak devam ediyor. Çok farklı siyasal geçmişlere sahip yurttaşlar destek beyan ediyor. Her geçen gün çoğalarak, yolumuza devam ediyoruz. Bizim derdimiz, bu toprakların çocuklarımıza yurt olarak kalabilmesidir ve bu doğrultuda hareket ediyoruz.”

Ülkede yönetsel alanda çok ciddi bir boşluk oluştuğunu savunan Şahali, “Kamu kaynaklarının heba edildiği çarpık bir düzen ortaya çıktı” dedi.