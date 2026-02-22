Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kantara Gençlik Kampı’nda kamp yapan SOS Çocuk Köyü izci grubunu ziyaret ederek, çocuklar ve eğitmenlerle bir araya geldi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında kamp alanını gezen Ataoğlu, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı ve izci grubuyla sohbet etti.

Çocukların sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle gelişimlerine katkı sağlayan kamp çalışmalarının önemine dikkat çeken Ataoğlu, gençlerin doğayla iç içe ortamlarda vakit geçirmesinin hem kişisel gelişim hem de toplumsal bilinç açısından değerli olduğunu vurguladı.

Ataoğlu konuşmasında, çocukların mutluluğu ve güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın kendilerini özgürce ifade edebildikleri, öğrenirken eğlendikleri bu tür faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.