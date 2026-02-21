İçişleri Bakanlığı Göç Yönetim Merkezi, Polis Genel Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlıklarının koordinasyonunda yürütülen denetimlerde ikamet izni bulunmadan ülkede kalan 7 kişi tespit edildi; sınır dışı edilmelerine yönelik süreç başlatıldı.

Göç Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamya göre, Gazimağusa, Vadili, Akdoğan, Dörtyol, Lapta, Alsancak, Çayırova, Güzelyurt, Lefke, Haspolat Sanayi Bölgesi ve Haspolat köy merkezinde denetimler yapıldı. Denetimlerde ülkede kaçak kaldığı belirlenen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada Göç Yönetim Merkezi'nin kamu düzeninin korunması ve kayıt dışı ikametin önlenmesi amacıyla denetimlerine devam edeceği de belirtildi.