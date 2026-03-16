Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihinin 31 Mart Salı olduğunu duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Çalışma Dairesi'nden nakdi yardım alan engelli bireylere her yıl olduğu gibi bu yıl da yoklama bildirgelerinin gönderildiği belirtilerek, bildirgelerin Çalışma Dairesi bölge amirliklerine ve bürolarına ulaştırılması gerektiği kaydedildi.

Herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayan kişilerin, Çalışma Dairesi bölge amirlikleri ve bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebileceği ifade edilen açıklamada, yoklama bildirgelerini belirtilen tartihe kadar Çalışma Dairesi amirlikleri veya bürolarına ulaştırmayan kişilere verilen nakdi yardımın nisan ayı itibariyle durdurulacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “Nakdi yardımın durdurulmaması için, tüm engelli vatandaşların gereken duyarlılığı göstermesi önemle rica olunur.” denildi.