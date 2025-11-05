Türkiye’de 2.50 olan aylık enflasyonun KKTC’de %1.09 olarak açıklanması şaşkınlık yarattı.

KKTC İstatistik Kurumu’nun eleştirilen rakamlarına rağmen, ülkede yıllık enflasyonun %37’ye dayanması ekonominin içinde bulunduğu krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu 2025 yılının onuncu ayı sonundaki Tüketici Fiyatları Endeksi’ni önceki gün yayımladı.

Kurumun verilerine göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon %36.33 oranında gerçekleşirken, 10 aylık 2025 yılı enflasyonu %33.80 oranında belirlendi. Aylık enflasyon ise %1.09 seviyesinde hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu ise Ekim ayı enflasyonunu 2.55, yıllık enflasyonu ise 32.87 seviyesinde açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun önceki gün açıkladığı Ekim ayı verileri, ülkede enflasyonun aylık artış serisinin 56 aya çıktığını gösteriyor.