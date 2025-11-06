Lefkoşa, 6 Kasım 25 (TAK): Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Abu Dabi’de düzenlenen ADIPEC 2025 Uluslararası Enerji Fuarı ve Konferansı'na katıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, etkinlik kapsamında Güney Kıbrıs ile Mısır arasında enerji iş birliğinin geliştirilmesi ve Doğu Akdeniz’in Avrupa’ya doğal gaz tedariki ve enerji güvenliği açısından önemini vurguladığını yazdı.

Habere göre Papanastasiu, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile birlikte, salı günü düzenlenen “Doğu Akdeniz açık deniz iş birliği ve gaz akışları” konulu panele katıldı.

Panel çerçevesinde Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki hidrokarbon alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ele alındı.

Gazete Papanastasiu’nun Abu Dabi ziyareti sırasında bir takım ikili temaslarda bulunduğunu ayrıca uluslararası ve yerel medya kuruluşlarına röportajlar verdiğini yazdı.

Habere göre Papanastasiu ayrıca bugün ve yarın Atina’da düzenlenecek Transatlantik İş Birliği Zirvesi'ne de katılacak.