ABD'de Teksas'ın Stephenville şehrinde, 23 yaşındaki Alison Pickering, sevdiği restoranda yediği yemekte yapılan tarif değişikliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yer fıstığına karşı ciddi alerjisi bulunan Alison, daha önce defalarca sipariş ettiği bir yemeğin tarifine fıstık sosu eklendiğinden habersizdi.

4 Mayıs 2023’te, Tarleton Eyalet Üniversitesi’nden mezun olmaya günler kala, Alison restoranda bir arkadaşıyla buluştu. Daha önce sıkça yediği mahi-mahi isimli Tayland usulü balık yemeğini sipariş etti. Ancak tarif, restoran tarafından fıstık sosu eklenerek değiştirilmişti ve bu değişiklik hakkında Alison ya da personel bilgilendirilmemişti.

Yemekten birkaç ısırık alan genç kadın, hemen bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Yanında bulundurduğu EpiPen'i (alerjik reaksiyonlarda kullanılan acil durum ilacı) kullandı, ancak alerjik reaksiyon hızla anafilaktik şoka dönüştü.

Babası Grover Pickering, “Başta kendi ayaklarıyla ambulansa binmişti, ancak kısa süre içinde durumu ağırlaştı” dedi. Hastaneye kaldırılan Alison, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Alison'ın ailesi, restoranları alerjenlerle ilgili daha açık ve tutarlı bir iletişim benimsemeye çağırıyor. Annesi Joy Pickering, “Restoranların menülerinde alerjenleri açıkça işaretlemeleri hayat kurtarabilir. Bu, yaşam ile ölüm arasındaki farkı yaratabilecek basit ama etkili bir önlemdir” dedi. Alison’ın ailesi, restoran çalışanlarının alerjen yönetimi konusunda eğitilmesinin zorunlu hale getirilmesini talep ediyor.

Restoranının sahibi Mike Newton'un DailyMail'e yaptığı açıklamada menüdeki değişiklikten personelin haberdar olmadığını iddia ederken, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini ve dava sonuçlanmadan daha fazla yorum yapamayacağını belirtti.