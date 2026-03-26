Ülkede son 24 saatte en fazla yağış metrekarede 22 kilogramla Doğancı’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah saat 08.00 itibarıyla açıkladığı verilere göre, Akıncılar 20, Ercan 19, Akdeniz ve Lapta 12, Alsancak ise 10 kilogram yağış aldı.

Akdoğan’da 8 kilorgam yağış kaydedilirken, Gaziveren, Çamlıbel ve Beylerbeyi’nde 7, Sipahi, Taşkent, Zafer Burnu, Alevkayası ve Yeni Erenköy’de ise 6 kg yağış ölçüldü.

Karaoğlanoğlu ve Esentepe’ye 5 kilogram yağış düşerken, diğer bölgelerde yağış miktarı 0.1 ile 4 kilogram arasında gerçekleşti.