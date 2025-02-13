Ülkede dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında kaydedilen yağışlarda, Sipahi’yi, 30 kg ile Dipkarpaz ve Yenierenköy takip etti. 

Yarından itibaren üç gün boyunca yağmur bekleniyor Yarından itibaren üç gün boyunca yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların metrekare başına bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Sipahi 39 kg, Dipkarpaz, Yenierenköy 30 kg, Zaferburnu, Kaleburnu 22 kg, Alevkaya 12 kg, Mehmetçik, Doğancı 9 kg, Beylerbeyi 8 kg, Çamlıbel 7 kg, Girne, Koruçam, Boğaz, Bostancı, Zümrütköy, Selvilitepe 6 kg, Kalkanlı, Gönendere, Alayköy, Karaoğlanoğlu, Lapta, Lefkoşa, Gönyeli 5 kg, diğer bölgeler 0.4 ile 4.2 kg arası”