Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre, Alevkayası’nı 24 kg ile Esentepe, 22 kg ile Gönendere, 21 kg ile Zümrütköy ve 20 kg ile Çayönü izledi.

Tatlısu, Geçitkale, Akdoğan ve Gemikonağı’nda 18 kg; Dörtyol ve Mallıdağ’da 17 kg yağış kaydedilirken, İskele, Mehmetçik, Güzelyurt ve Selvilitepe’de ise 16 kg yağış ölçüldü.

Çayırova, Gönyeli, Taşkent, Serdarlı, Beyarmudu ve Kalkanlı’da 15 kg yağış düşerken, diğer bölgelerde ise 1 ile 14 kg arasında yağış kaydedildi.