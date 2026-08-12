Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) görev yapan bir personelin kamu kaynaklarına ilişkin ağır suçlardan yargılanarak 2 yıl hapis cezasına mahkûm edildiği yönündeki iddia üzerine açıklama yapan EL-SEN, mahkûmiyetin kesinleşmiş olması halinde söz konusu personelin görevde tutulmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

EL-SEN Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Hüseyin Peksever, bir kurum çalışanının “görevi kötüye kullanma, resmi evrakta sahtecilik, sahte resmi evrakı tedavüle sürme, nitelikli dolandırıcılık ve zimmetine para geçirme” suçlarından yargılanarak 2 yıl hapis cezasına mahkûm edildiği yönünde bilgi aldıklarını belirtti.

Peksever, söz konusu mahkûmiyetin kesinleşmiş olması halinde, KIB-TEK Yönetim Kurulu ve kurum yönetiminin personelin görevine devam etmesi yönünde irade ortaya koymasının yalnızca bir personel işlemi olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

Meselenin KIB-TEK’in kurumsal itibarı, kamu kaynaklarının korunması, çalışma barışı ve kurum içerisinde adalet duygusu açısından ciddi önem taşıdığını ifade eden Peksever, hiçbir çalışanın haksızlığa uğramasını istemediklerini belirtti.

Peksever, mahkeme kararıyla sabit hale gelen ağır fiillerin kurum tarafından görmezden gelinmesinin de kabul edilemeyeceğini söyledi.

-“Gerekli işlemler yürütülmeli”

KIB-TEK yönetiminin personel işlemlerinde yürürlükteki yasa ve mevzuat ile KIB-TEK ve EL-SEN arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine uymak zorunda olduğunu vurgulayan Peksever, mahkûmiyete konu edilen fiillerin niteliği, kamu göreviyle ilişkisi ve kurum açısından yarattığı güven zedelenmesi dikkate alınarak, ilgili personel hakkında Toplu İş Sözleşmesi’nin disiplin hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yürütülmesi ve iş akdinin sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.

Peksever, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nu yasa ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamaya, disiplin mekanizmalarını işletmeye, aynı kurumda çalışan personel arasında çifte standart yaratmamaya ve kamu kaynakları ile KIB-TEK’in kurumsal itibarını korumaya çağırdı.

EL-SEN olarak hiçbir siyasi iradenin, yönetim kurulunun veya kurum yöneticisinin kamu kurumlarında kişiye özel hukuk yaratmasına izin vermeyeceklerini belirten Peksever, KIB-TEK çalışanları arasında adalet duygusunu zedeleyecek uygulamalara karşı çıkacaklarını ifade etti.

Hakkında kesinleşmiş ağır bir mahkûmiyet bulunan personel açısından mevzuatın öngördüğü disiplin ve iş akdi süreçlerinin işletilmesi gerektiğini belirten Peksever, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nu ayrıca, söz konusu mahkûmiyet kararının kesinleşip kesinleşmediğini ve hukuki sürecin tümünü kamuoyuna açıklamaya çağırdı.

Peksever, personelin görev statüsü ile hakkında uygulanan disiplin işlemlerinin açıklanmasını, yürürlükteki Kamu Yasası, ilgili mevzuat ve KIB-TEK-EL-SEN Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin eksiksiz uygulanmasını ve disiplin sürecinin şeffaf ve tarafsız biçimde yürütülmesini istedi.

Mevzuatın iş akdinin sona erdirilmesini gerektirmesi halinde gerekli işlemin gecikmeksizin yapılması çağrısında bulunan Peksever, EL-SEN olarak konunun takipçisi olacaklarını, gerekli hukuki ve sendikal girişimlerde bulunacaklarını ve kamuoyunu süreç hakkında bilgilendirmeye devam edeceklerini bildirdi.