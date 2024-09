Naimoğulları: “Üreticinin elindeki kuzuya bakacak gücü kalmadı”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, üreticinin elindeki kuzuya bakacak gücü kalmadığını ileri sürerek, "Bugün hayvanını satamayan hayvancı nasıl çocuğunu okula yazdıracak, nasıl yem alacak, nasıl masraflarını karşılayacak?” dedi.

Pazarın tıkandığını ve üreticinin çare aradığını belirten Naimoğulları, üreticinin her dönem ciddi sorunları olduğunu ve bu sorunlara tarımı yönetenlerle hükümet tarafından mutlaka çözüm bulmak zorunda olduğunu kaydetti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Naimoğulları, “Maalesef gerek eylem döneminde, gerek daha sonraki süreçte ithal et konusunda defalarca uyarmamıza rağmen hükümet ve Tarım Bakanlığı, yaklaşık olarak 65 ton ithal kuzu etini ülkeye getirmiştir. Ne olumsuzluk olduysa o dönemden sonra olmaya başlamıştır. Kasabın ve aracının eli güçlenmiş, ‘üreticiyi nasıl terbiye ederiz’ moduna girilmiştir.” dedi.



“Bu mağduriyete ne kadar daha seyirci kalacaksınız?”



Mustafa Naimoğulları, temmuz ayından bu yana üreticinin “elimizdeki hayvanları satamıyoruz” diye isyan ettiğini ancak hükümet ve Tarım Bakanlığı’nın soruna çözüm bulmak yerine, canlı hayvan fiyatlarının düşmesine de seyirci kaldığını savundu.

Küçükbaş hayvancının kuzusunu ve oğlağını, büyükbaş hayvancının ise inek ve danasını satmakta çok zorluk çektiğini belirten Naimoğulları, “Yaklaşık 75 gündür üretici sömürülmekte ama devlet, yüksek fiyatlara satılan et fiyatlarına seyirci kalmaktadır. Bu mağduriyete ne kadar daha seyirci kalacaksınız? Bu mağduriyetlere ne kadar daha kaçamak cevaplar vererek köylerde hayvancının diz çökmesine sebep olacaksınız? Bugün hayvanını satamayan hayvancı, nasıl çocuğunu okula yazdıracak, nasıl yem alacak, nasıl masraflarını karşılayacak?” ifadelerini kullandı.

“Yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde yapmak zorundasınız. Tarım Bakanlığı ne için vardır?” diye soran Naimoğulları, üreticinin daha fazla mağdur olmamasının sağlanmasının gerektiğini belirtti.

Naimoğulları, “Bizim düşüncemiz Devlet Üretme Çiftliği’ni kullanarak daha önce ortaya koymuş olduğunuz fiyat çerçevesinde (kuzu 250 TL/ oğlak 240 TL ) 3 bin 500 - 4 bin adet arası minimum kuzu ve oğlak, hükümet tarafından üreticiden alınarak Devlet Üretme Çiftliği’ne de yılsonu piyasaya sürülmek üzere bakımı sağlansın.” dedi.



“Pazar tıkandı, üretici çare arıyor”



Üreticinin elindeki kuzuya bakacak gücü kalmadığını ifade eden Naimoğulları, meselenin “üretime sahip çıkmak” ve “binlerce üreticinin alın terinin birkaç kişi tarafından daha fazla sömürülmesine engel olmak” olduğunu söyledi.

Pazarın tıkandığını, üreticinin çare aradığını belirten Naimoğulları, “Hayvancılar Birliği’nin derdi, dün olduğu gibi bugün de sektör daha fazla sıkıntıya girmeden sizleri uyarmak ve üretimin devamlılığını sağlamaktır.” şeklinde devam etti.

Naimoğulları, ithal et konusunda defalarca “Haziran- Temmuz tehlikeli dönemdir, getirmeyin” dediklerini belirterek bu yanlışın bir daha tekrarlanmamasını ümit ettiklerini kaydetti.