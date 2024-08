“Limanlarımızın devredilmesi telafisi mümkün olmayan etkilere yol açacak”

Limanlardaki tüm sektörlerden 40'a yakın firmanın oluşturduğu Salamis Port Shipping Ltd., ülke için stratejik öneme sahip limanların yabancı şirketlere devredilmesinin, toplumun birçok alanında telafisi mümkün olmayan olumsuz etkilere yol açabileceğine işaret ederek, Gazimağusa ve Girne limanlarındaki elleçleme faaliyetleri ile ilgili açılacak ihalenin yerel firmalara yönelik açılması gerekliliğini yineledi.

Salamis Port Shipping Ltd. yazılı açıklamasında, şirketin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki limanlarda elleçleme hizmetlerini en yüksek standartlarda yürütme kapasitesine ve teknik altyapısına sahip olduğu kaydedildi.

Her iki limanın da devlet gelirlerini azaltmadan, daha verimli ve hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli donanım ve tecrübeye sahip olduğunu belirten şirket, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk toplumunun bir parçası olan ve 50 yıllık bir geçmişe sahip paydaşlarımızın bilgi birikimi ve teknik kapasiteleri sayesinde limanlarımızı daha ileriye taşıyabileceğimize ve çağdaş limancılık anlayışını tesis edebileceğimize olan inancımız tamdır.

Şirket yönetim kurulu üyelerimiz, elleçleme işleri için açılacak ihalenin yerele dönük ihale olması talebimizi, ilgili tüm mercilere, sivil toplum örgütlerine ve siyasi parti temsilcilerine gerekçeleriyle birlikte aktarmıştır.

Stratejik öneme sahip limanlarımız, Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılan tek penceresidir. Bu limanların, gelecekte ne gibi amaçlar güdebileceğini öngöremeyeceğimiz yabancı şirketlerin eline geçmesi, toplumumuzun birçok alanında telafisi mümkün olmayan olumsuz etkilere yol açabilecektir. Uluslararası ihaleye yabancı firmaların katılımı durumunda, limanlarımızda ortaya çıkabilecek kriminal olayların denetlenmesi zorlaşacaktır.

Ayrıca, yerli özel şirketler tarafından yıllardır yapılan teknik yatırımların, yabancı firmaların ihaleyi kazanması durumunda boşa gitmesi ve Kıbrıs Türk halkının milyonlarca dolarlık öz sermayesinin zarar görmesi riski mevcuttur.”

Gazimağusa ve Girne Limanları'ndaki elleçleme faaliyetleri ile ilgili açılacak ihalenin yerel firmalara yönelik açılması gerekliliği ile ilgili görüşlerini paylaşmak adına Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı' ya yaptıkları ziyarette, Arıklı’nın kendilerine “tüm paydaşların tek merkezde birleşmeleri, yani ihaleye tek tüzel kişilik halinde girilebilecek pozisyona ulaşılması durumunda Gazimağusa Limanındaki elleçleme işlerinin bize ihalesiz olarak verileceğini” ifade ettiğini belirten şirket, şunları kaydetti:

“Konuyla ilgili oluşturulan ‘peşkeş’ söylemini kesinlikle kabul etmemekle birlikte kuruluşumuz kâr amacı gütmeyen bir şekilde çalışma ilkesi benimsediğini bildirmek isteriz.

Günümüze kadar limanlarımızda oluşan birçok altyapı eksikliğini paydaşlarımız karşılık beklemeden tamamlamıştır. Örneğin, Gazimağusa Limanı giriş-çıkış kapılarındaki güvenlik sistemleri ile yazılımları, Meteoroloji Dairesi'nin değiştirilmesi gerekli olan yerinin değiştirilmesi ve limanda bulunan bazı devlet dairesinin ısıtma-soğutma sistemlerinin yenilenmesi gibi eksiklikler paydaşlarımız tarafından karşılık beklemeden giderilmiştir.

Salamis Port Shipping Ltd. olarak, şirketimizin kuruluş ilkelerinde kâr etme amacı bulunmadığını, asıl hedefimizin devlet gelirlerini geriye götürmeden artırmak ve limanlarımızı çağdaş altyapı seviyesine ulaştırmak olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu doğrultuda, kamuoyunun ve ilgili tüm tarafların limanlarımızın geleceği konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.”