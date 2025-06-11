Ehliyet almak isteyen bireyleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Türkiye'de 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan yönetmeliğe göre, IQ seviyesi 79’un altında olan bireyler artık yasal olarak sürücü belgesi alamayacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" kapsamında yapılan değişiklikle, zihinsel yeterliliği belirleyen IQ düzeyi, ehliyet alımında kriter haline geldi. Buna göre, yalnızca fiziksel değil, ruhsal ve bilişsel sağlık durumu da sürücü olabilmek için belirleyici olacak.

Uygulama kapsamında IQ’su 79’un altında olan bireyler, sürücü kurslarına katılsalar dahi ehliyet alma hakkını elde edemeyecek. Ayrıca bunama, dikkat ve bilinç kaybı yaratan kalıcı hastalıklar, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı gibi durumlar da sürücü belgesi alınmasına engel teşkil edecek.

Sağlık raporları, yetkili hekimler tarafından düzenlenecek ve başvuru sahibinin fiziksel ve zihinsel yeterliliği detaylı olarak değerlendirilecek. Raporda yer alan olumsuzluklar doğrultusunda ehliyet başvuruları reddedilecek ve gerektiğinde adli makamlara bilgi verilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte trafikte hem bireysel hem toplumsal güvenliği artırmak amaçlanıyor.