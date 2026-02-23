Başbakan Ünal Üstel, devletin herkesin ortak çatısı olduğunu ve bu çatıya zarar veren her tutumun doğrudan doğruya milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, “Egemenliğimiz tartışma konusu değildir. Devletimiz güçlüdür. Kurumlarımız görev başındadır.” dedi.

“Devletimizin devamlılığı ve milli güvenliği; kurumlarımızın gücü, halkımızın huzuru ve Doğu Akdeniz’deki stratejik konumumuzla doğrudan bağlantılıdır.” diyen Üstel, bu bilinçle hareket ettiklerini; her adımı soğukkanlılık ve stratejik devlet aklı çerçevesinde attıklarını ifade etti.

Üstel açıklamasında, “Milli güvenliğimiz; egemen eşitlik ilkesine dayalı siyasi duruşumuz, hukuk devleti prensiplerine bağlılığımız ve kamu düzeninin korunması üzerine inşa edilmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Güvenliğin yalnızca sınırların korunmasından ibaret olmadığını belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Ekonomik istikrar, bankacılık disiplini, enerji arz güvenliği, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği ve dijital altyapının korunması da milli güvenliğin ayrılmaz unsurlarıdır. Bugün tehditler yalnızca fiziki değildir. Dezenformasyon, ekonomik manipülasyon, algı operasyonları ve kurumsal güveni zedelemeye yönelik girişimler de milli güvenliğimizi hedef alabilmektedir.

Açıkça ifade etmek isterim ki; ülke içerisinde bilerek ya da bilmeyerek milli menfaatlerimiz aleyhine pozisyon alan, devletimizin tezlerini zayıflatan veya toplumsal birlik duygusunu örseleyen yaklaşımlar da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Eleştiri demokrasinin gereğidir; ancak devletin temel tezlerini aşındırmak başka bir noktadır. KKTC’nin egemen eşitlik temelindeki siyasi duruşunu tartışmaya açan, uluslararası platformlarda devletimizin konumunu zayıflatacak söylemler geliştiren veya toplumsal huzuru bozacak sorumsuz açıklamalar yapan herkes daha dikkatli olmalıdır.”

Üstel, devletin herkesin ortak çatısı olduğunu, bu çatıya zarar veren her tutumun doğrudan doğruya milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’in enerji kaynakları ve deniz yetki alanları bakımından küresel rekabetin merkezinde olduğunu kaydeden Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti edilgen değil; haklarını savunan ve istikrara katkı sunan etken bir oyuncudur.” ifadelerini kullandı.

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki güçlü bağ ve garantörlük sistemi güvenlik mimarimizin temelidir. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son yıllarda uluslararası alanda tarihi bir güç projeksiyonu ortaya koymuştur.” diyen Üstel, Türkiye’nin artan caydırıcılığı ve etkinliğinin KKTC’nin hak ve menfaatlerinin korunması açısından en güçlü teminat olduğunu vurguladı.

Üstel, “Ancak güvenliğin en sağlam zemini iç birliktir. Devlet kapasitesini güçlendirmek kadar toplumsal dayanışmayı korumak da önceliğimizdir.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin krizlerin nesnesi değil; çözümün parçası olduğunu belirten Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Egemenliğimiz tartışma konusu değildir. Devletimiz güçlüdür. Kurumlarımız görev başındadır. Halkımız müsterih olsun; güvenlik anlayışımız dengeli, kararlı ve akılcıdır. Milli menfaatler söz konusu olduğunda ortak zeminde buluşmak, hepimizin tarihi ve vicdani sorumluluğudur.”