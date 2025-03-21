IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu), dünyanın en iyi hakemlerini açıkladı. Listede Fransız, Brezilya, İngiltere, Slovenya, İtalya, Almanya ve Polonya'dan hakemler yer aldı.

İsviçre Zürih merkezleri International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), dünyanın en iyi hakemlerini açıkladı.

Listede Türk hakem yer almazken, İngiltere, Fransa, Brezilya'dan ikişer, Almanya, İtalya, Slovenya ve Polonya'dan birer hakem yer aldı.

10 | Wilton Sampaio - Brezilya

9 | Raphael Claus - Brezilya

8 | Anthony Taylor - İngiltere

7 |Szymon Marciniak - Polonya

6 | Felix Zwayer – Almanya

5 | Michael Oliver - İngiltere

4 | Clement Turpin - Fransa

3 | Daniele Orsato - İtalya

2 | Slavko Vincic - Slovenya

1 | François Letexier - Fransa