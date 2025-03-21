Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek.

Mücadelede Bastian Dankert VAR, Patrick Hanslbauer de AVAR olarak görev alacak.