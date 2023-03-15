banner913
banner932
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
6 0
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
5 0
 
Haspolat İlkokulu’nda kahvaltı etkinliği düzenledi
Haspolat İlkokulu’nda kahvaltı etkinliği düzenledi
26 0
En fazla yağış Geçitkale’de tespit edildi
En fazla yağış Geçitkale’de tespit edildi
12 0
Euro 20,50, dolar 19,12, sterlin 23,22 liradan işlem görüyor
Euro 20,50, dolar 19,12, sterlin 23,22 liradan işlem görüyor
8 0
Baf açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi
Baf açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi
14 0
GG, yarı final kapısını araladı
GG, yarı final kapısını araladı
22 0
banner915

ABD'de robot avukata dava açıldı

banner476

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir hukuk firması, uygulama üzerinden danışmanlık hizmeti veren DoNotPay adlı robot avukatı (Chatbot) ‘ruhsatsız çalıştığı’ gerekçesiyle mahkemeye verdi.

banner825
ABD'de robot avukata dava açıldı
banner931

ABD'nin San Francisco şehrindeki bir mahkemede robot hukuk uygulamasına dava açıldı.

DoNotPay, insanlara hukuk danışmanlığı yapan bir sohbet robotu yani bir ‘chatbot‘. Uygulamayı kullanan insanlara hukuki sorunların çözümünde yol gösteriyor.

Açılan davanın dosyasında, davacının hukuk ekibi, DoNotPay'in kendisini “dünyanın ilk robot avukatı” olarak tanımlamasının yanlış ve hukuka aykırı olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca, şirketin kendi kendini faturalandırması ve abartılı vaatlerinin müşterilerini, almadıkları halde yüksek kaliteli yasal tavsiye ve belgeler aldıklarına inandırdığını iddia ediyor.


Haberin devamı

“Müşterileri için ne yazık ki DoNotPay aslında bir robot, bir avukat ya da bir hukuk firması değil. DoNotPay'in hukuk diploması yok, herhangi bir yargı alanında yasaklı değil ve herhangi bir avukat tarafından denetlenmiyor”

DoNotPay, çoğunlukla şablon tabanlı belgeler oluşturarak müşterilerin park cezalarından kurtulmalarına , kablo şirketlerinden para talep etmelerine ve diğer düşük dereceli yasal ve tüketici hilelerini yönetmelerine yardımcı olma iddiasıyla internette adından söz ettiren bir şirket.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.