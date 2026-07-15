Tıp-İş Başkanı Dr. Özlem Gürkut, kardiyoloji uzmanı olarak Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan oğlu Dr. Berk Erdinç ile aynı hastanede çalışmanın kendisi için büyük bir gurur ve tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti.

Dr. Gürkut, "Onu sadece bir anne olarak değil, tanıdığım en vicdanlı, adaletli ve donanımlı hekimlerden biri olarak görüyorum; hastaları çok şanslı" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürkut şu ifadelerini kullandı:

"Hekimlik; zorlu ve maliyetli bir eğitim sürecinin yanı sıra yüksek sorumluluk, ekip ruhu, empati, sürekli kendini yenileme ve her şeyden önce büyük bir özveri gerektiren bir meslek.

Meslek hayatımın 35. yılında, bugün oğlum Dr. Berk Erdinç ile resmen aynı hastanede görev yapıyoruz. Benim için hem büyük bir gurur hem de tarifsiz derecede duygusal bir gün.

Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı olarak göreve başlayan Berk, haftanın bir günü de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde görev yapacak.

Onu yalnızca bir anne olarak değil, yıllardır birlikte mesleği konuştuğum bir hekim olarak da tanıyorum. Tanıdığım en vicdanlı, en adaletli ve en donanımlı hekimlerden biri. Hastaları çok şanslı olacak.

Diğer tüm genç meslektaşlarımız gibi onun da önünde zorlu nöbetler, uykusuz geceler ve gerektiğinde sevdiklerine ayıracağı zamandan fedakârlık etmeyi gerektiren uzun bir meslek yolu var.

Yolun açık olsun Berk’im. Bilgini vicdanınla, emeğini insan sevgisiyle birleştirdiğin sürece bu meslek sana da hastalarına da çok şey katacak. Seninle gurur duyuyorum."