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‘Kemalist Kıbrıs’ dergisinden teşekkür ziyareti

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‘Kemalist Kıbrıs’ dergisinden teşekkür ziyareti
 
 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Kemalist Kıbrıs’ isimli dergilerinin ilk sayısına röportaj vererek katkıda bulunan Mehmet Küçük’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Ali Ergendedeoğlu ile üye Ahmet Recep Altıntaş’ın yaptığı ziyaret sırasında Dr. Küçük’ün hayatını ve anılarını ‘Kemalist Kıbrıs’ isimli dergilerine anlattığı için Dr. Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfu Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük’e teşekkürlerini sunarak ilk sayısı yayınlanan dergilerini takdim ettiler.
 
 
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