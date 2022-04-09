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Dr. Küçük Müzesi’ne hayran kaldılar

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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği’nin misafiri olarak ülkemizde bulunan Ankara Esat Lions Kulübü Derneği, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti

Dr. Küçük Müzesi’ne hayran kaldılar
 
Ülkemizdeki değerli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği’nin misafiri olarak ülkemizde bulunan Ankara Esat Lions Kulübü Derneği dün Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.
Ankara Esat Lions Kulübü Derneği Başkanı Esat Küpeli ve beraberindeki üyeler ile Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği dönem başkanı Berna Özdoğa ve üyeleri dün Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyarette bulundular.


Ziyaret sırasında Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve ayni zamanda Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Mehmet Küçük’le de görüşen Ankara Esat Lions Kulübü üyeleri Dr. Küçük Müzesi’ne hayranlıklarını dile getirdiler.


Yapılan ziyaretin sonunda Vakıf tarafından üyelere küçük hediyeler sunulurken, gerek Ankara Esat Lions Kulübü gerekse Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden Mehmet Küçük’e flama takdimi yapıldı.
 

 
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