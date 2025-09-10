Mesarya bölgesinin sınır köylerinden biri olan İncirli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İncirli köyünün sevilen İnsanı, Beyarmudu Belediyesi personeli Raif Dostbilen’in babası ve Belediye asbaşkanı Mustafa Dostbilen’in kardeşi Yıltan Dostbilen bugün vefat etti.

Dostbilen’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi 11 Eylül Perşembe (yarın) İncirli Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İncirli Kabristanlığı’na defnedilecek.