Bakan Plakolm, Başbakanlıkta yapılan kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, söz konusu başörtüsü yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uzun süren müzakerelerin ardından hükümetin, okullarda 14 yaş altındaki kız çocukları için başörtüsü yasağı konusunda anlaşmaya vardığını aktaran Plakolm, yasanın, gelecek okul döneminden itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Plakolm, yasağın sadece devlet okullarında değil özel okullarda da uygulanacağını belirterek, yasağa uyulmaması halinde önce öğrenci ve ailesiyle görüşme yapılacağı, yine uyulmaması durumunda ise ebeveynlere 150 avrodan 1000 avroya kadar para cezası verilmesini öngördüklerini aktardı.

"Öğrenciler okula haç takarak gidebiliyor, başörtüsü takarak gidemiyorlarsa, eşitlik ilkesi ne ölçüde geçerli olabilir?" sorusuna yanıtında Plakolm, başörtüsünün "baskı sembolü" olduğunu ancak kipa veya haç takmanın baskı sembolü olmadığını savunarak şunları kaydetti:

"Çocukların başörtüsü yasağı konusundaki argümanlarımızda, çocukların yararını gözetiyoruz. Benzer bir dini sembol yoktur, bir kipa veya haç kolye de baskı sembolü yoktur. Bu nedenle, devlet olarak görevimiz, kızların özgür ve kendi kararlarını verebilecek şekilde gelişmelerini desteklemek, çocukların yararı için her şeyi yapmaktır. Okullarda bu yasal yetkiye sahibiz. Okullar, büyüme ve gelişme için de korunan bir alan olmalı ve buna engel olan hiçbir şey okulda yer almamalıdır."

- Avusturya İslam Cemaati karara tepki gösterdi

Avusturya İslam Cemaati'nin (IGGÖ) resmi internet sitesinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başörtüsü yasağı, çocukların ve demokrasinin aleyhine yapılan sembolik bir politikadır." ifadesi kullanıldı.

Kararın büyük bir eleştiriyle karşılandığı vurgulanan açıklamada, anayasaya uygun bir çözüm bulmak için önceden yapılan tüm yoğun çabaların göz ardı edildiği belirtildi.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, 2020'de benzer bir yasayı, dini bir azınlığı hedef aldığı ve eşitlik ilkesini ihlal ettiğini belirterek anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiği hatırlatıldı.

Bu hususta gerekli tüm adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, çocukların iyiliği ve çoğulcu toplumun yararına çözümler geliştirmek için diyaloga açık olmaya devam edileceği kaydedildi.

- Anayasa Mahkemesi daha önce başörtüsü yasağını iptal etmişti

Avusturya'da 2019'da koalisyon hükümeti tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı getirilmiş, 11 Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesi, başörtüsü yasağının eşitlik ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetmişti.