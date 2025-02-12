Kanunsuz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Oğuz Madan, Mehmet Kavaz, Fevzi Kavaz ve Ebubekir Sarı, dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu mahkemede olguları aktardı.

Polis çavuşu, 5 Şubat 2025 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Ercan Yonca Kavşağı arasında Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından yapılan kontrolde LC 488 plakalı araç içerisinde şoför olarak bulunan Ebubekir Sarı'nın ve yolcu olarak bulunan Fevzi Kavaz'ın tasarrufunda 45 adet küçük baş hayvan tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturmada söz konusu hayvanların kesim için Lefkoşa'da sakin Mehmet Kavaz'ın bulunduğu mezbahaneye götüreceklerini ve Kavaz'ın kendilerini beklediğini öğrendiklerini belirtti.

Polis,küçük baş hayvanların ise Akıncılar'da sakin Oğuz Madan'a ait olduğunu ve yapılan kontrolde kulak numaralarının daha önceden kullanılan başka kulak numaraları ile eşleştiğinin tespit edildiğini aktardı. Zanlıların 6 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak, bir gün süre alındığını, bu süre içerisinde emare olarak alınan telefonların Data incelemelerinin yapılması için Polis Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlı Oğuz Madan'nın Akıncılar'da bulunan mandrası Veteriner dairesi yetkilileri tarafından ziyaret edildiğini ve mandırada bulunan küçükbaş hayvanların kulak numaralarının doğru olduğu ve Oğuz Madan'a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, “Yine aynı gün veteriner dairesinden yapılan soruşturmada LC 488 plakalı araç içerisinde tespit edilen küçük baş hayvanların kulak numaralarının onlara ait olmadığı, Akdoğan, Dikmen, Cihangir, Bostacı, Korkuteli, Çayönü, Dilekkaya ve Görneç köylerinde bulunan farklı şahıslara ait olduğu öğrenilmiştir”dedi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden ancak zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına,35’er bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada 1 gün ispati vücutta bulunmasına ve birer kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.