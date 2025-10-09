Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve 1. Lig'de 4. hafta maçları bugün oynanacak Lefke – Yenicami karşılaşmasıyla başlayacak.

Gerek Süper Lig gerekse 1. Lig’de ilk 3 hafta sonunda sıralamalar şekillenmeye başlanırken, takımların da mücadeleleri artmaya başladı.

Süper Lig’de 4. Hafta bugün oynanacak maçla başlarken hafta Pazartesi günü Mağusa’da oynanacak olan MTG A. Yeşilova maçıyla tamamlanacak.

Hafta Lige üst üste iki galibiyetle başlayan ancak geçtiğimiz hafta farklı mağlubiyetle haftayı kapatan Lefke evinde yeniden oluşuma giderek kadrosunu gençleştiren ve geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatan Yenicami’yi konuk edeceği maçla başlayacak. Bu maçı tecrübeli hakemlerimizden Ali Özer yönetecek.

Süper Lig’de cumartesi ve Pazar günleri üçer maç pazartesi günü ise 1 maç oynanarak 4. Hafta tamamlanmış olacak.

AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de, 4. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

AKSA SÜPER LİG

10 EKİM CUMA, SAAT 19:30

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Yenicami, Ali Özer

11 EKİM CUMARTESİ, SAAT 15:30

Şehit Hüseyin Ruso Stadı:Küçük Kaymaklı – Cihangir, Kerem Eran

Hasan Onalt Stadı: Mesarya – China Bazaar Gençlik Gücü, Abdullah Genç

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Dumlupınar, Turgay Misk

12 EKİM PAZAR, SAAT 15:30

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Karşıyaka, Fehim Dayı

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mormenekşe, Tufan Çerçioğlu

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Doğan T. Birliği, Utku Hamamcıoğlu

13 Ekim Pazartesi, Saat 19:30

Dr Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – A.Yeşilova, Evren Karademir

AKSA 1. LİG

11 EKİM CUMARTESİ, SAAT 15:30

Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı: Lapta – Göçmenköy, Hakan Ünal

Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: Yılmazköy – Düzkaya, Mustafa Öztugay

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Kozanköy, Hüseyin Eyyüpler

Cihangir Stadı: Değirmenlik – Aslanköy, Zekai Töre

12 EKİM PAZAR, SAAT 15:30

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Binatlı, Osman Özpaşa

Geçitkale Stadı: Geçitkale – Larnaka Gençler Birliği, Burak Mandralı

Şehit Hüseyin Ruso Stadı: Hamitköy – Maraş, İsmail Ercan

Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Kaplıca Karadeniz 61, Şakir Azizoğlu