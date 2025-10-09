Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve 1. Lig'de 4. hafta maçları bugün oynanacak Lefke – Yenicami karşılaşmasıyla başlayacak.
Gerek Süper Lig gerekse 1. Lig’de ilk 3 hafta sonunda sıralamalar şekillenmeye başlanırken, takımların da mücadeleleri artmaya başladı.
Süper Lig’de 4. Hafta bugün oynanacak maçla başlarken hafta Pazartesi günü Mağusa’da oynanacak olan MTG A. Yeşilova maçıyla tamamlanacak.
Hafta Lige üst üste iki galibiyetle başlayan ancak geçtiğimiz hafta farklı mağlubiyetle haftayı kapatan Lefke evinde yeniden oluşuma giderek kadrosunu gençleştiren ve geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatan Yenicami’yi konuk edeceği maçla başlayacak. Bu maçı tecrübeli hakemlerimizden Ali Özer yönetecek.
Süper Lig’de cumartesi ve Pazar günleri üçer maç pazartesi günü ise 1 maç oynanarak 4. Hafta tamamlanmış olacak.
AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de, 4. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
AKSA SÜPER LİG
10 EKİM CUMA, SAAT 19:30
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Yenicami, Ali Özer
11 EKİM CUMARTESİ, SAAT 15:30
Şehit Hüseyin Ruso Stadı:Küçük Kaymaklı – Cihangir, Kerem Eran
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – China Bazaar Gençlik Gücü, Abdullah Genç
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Dumlupınar, Turgay Misk
12 EKİM PAZAR, SAAT 15:30
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Karşıyaka, Fehim Dayı
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mormenekşe, Tufan Çerçioğlu
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Doğan T. Birliği, Utku Hamamcıoğlu
13 Ekim Pazartesi, Saat 19:30
Dr Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – A.Yeşilova, Evren Karademir
AKSA 1. LİG
11 EKİM CUMARTESİ, SAAT 15:30
Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı: Lapta – Göçmenköy, Hakan Ünal
Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: Yılmazköy – Düzkaya, Mustafa Öztugay
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Kozanköy, Hüseyin Eyyüpler
Cihangir Stadı: Değirmenlik – Aslanköy, Zekai Töre
12 EKİM PAZAR, SAAT 15:30
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Binatlı, Osman Özpaşa
Geçitkale Stadı: Geçitkale – Larnaka Gençler Birliği, Burak Mandralı
Şehit Hüseyin Ruso Stadı: Hamitköy – Maraş, İsmail Ercan
Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Kaplıca Karadeniz 61, Şakir Azizoğlu