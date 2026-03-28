Gönyeli'de bu akşam yaşanan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı, saldırgan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre bu akşam saat 21.30 sıralarında, Gönyeli'de, Ecevit Sokak üzerinde, T.A. (E-27) tasarrufunda bulunan tabanca ile henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı aralarında çıkan tartışma sonucu Erdoğan ÖZTÜRK (E-42)'ü her iki ayağından vurmak suretiyle yaralanmıştır.

Olayda yaralanan Erdoğan Öztürk kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Zanlı T.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.