2015 yılında DNA çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülen Aziz Sancar, bilimsel çalışmalarını halen Chapel Hill Kuzey Karolina Üniversitesi’nde sürdürüyor.

ABD’de okuyan Türk öğrencilere yardım etmek ve Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla eşiyle birlikte Aziz & Gwen Sancar Vakfı’nı kuran Sancar, burada Türk Kültür ve Toplum Merkezini de hayata geçirdi.

Bakan Ertuğruloğlu’na ziyareti sırasında Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Danışman Selen Küçük eşlik etti.