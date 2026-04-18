Dış Basın Birliği, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 70. Başkanlar Konseyi toplantısında temsil edilecek.
KKTC Dış Basın Birliği’nin üyesi olduğu, TGF 70. Başkanlar Konseyi ve Basın Vakfı Genel Kurulu, 23-25 Nisan tarihlerinde, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde yapılacak.
Anadolu basınının sorun ve çözüm önerilerinin ele alınacağı buluşmada; KKTC Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz’ı, Yönetim Kurulu Üyesi Züleyha Karaman temsil edecek.
Türkiye ve yurt dışından 100’ü aşkın cemiyet başkanının katılacağı programda, sektörün içinde bulunduğu durum tartışılacak.