1.GRUP
2 Ağustos 2025, Cumartesi
Zümrütköy-Serhatköy: 3 – 2
Gayretköy-Doğancı: 1 – 1
2.GRUP
3 Ağustos 2025, Pazar
18.00 Akdeniz Mustafa Güneralp Stadı Akdeniz KSD-Çamlıbel
18.00 Tepebaşı Turgay Ersalıcı Stadı T.Ersalıcı Tepebaşı-Eurocoast Saka
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Atoll Kayalar-Bellapais Tatlısu
3.GRUP
3 Ağustos 2025, Pazar
18.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Yenikent Perçinci
4.GRUP
3 Ağustos 2025, Pazar
18.00 Güvercinlik Bay Therma Stadı Çayönü-Korkuteli
18.00 Akdoğan Özgürlük Stadı Akdoğan-Yenişehir
5.GRUP
2 Ağustos 2025, Cumartesi
Ötüken-Civisil Ardahan
Gönendere-1461 İskele Trabzonspor: 1 – 3
Boğaziçi-Serdarlı: 1 – 4
6.GRUP
2 Ağustos 2025, Cumartesi
Kumyalı-Büyükkonuk: 5 - 1
Yarköy-Tatlısu Seracılar: 2 – 2
Ergazi-Çalıkuşu G.Yedikonuk: 1 – 2