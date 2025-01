Ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 26 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar DGS soru ve cevapları ve DGS sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM'den sorulara lişkin henüz açıklama gelmedi. İşte sınav sonuç sorgulama ekranı ve puan hesaplama işlemi...

İrşad Serdengeçti / Halkın Sesi

26 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS sorularıyla ilgili merakla bekleniyor. Peki, DGS sonuçlarılya ilgili bir tarih verildi mi? DGS sonuçlarına dair son gelişmeler haberimizde!



İki yıllık meslek yüksekokulu (MYO) mezunları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarına dört yıllık fakültelere geçme imkânı tanıyan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 26 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testinin uygulandığı sınav, saat 9.30'da başladı ve 140 dakika sürdü. Sınavların ardından adaylar DGS soru ve cevaplarının açıklanacağı tarihi merak eder oldular. ÖSYM DGS sorularıyla ve sonuçlarıyla ilgili henüz açıklamada bulunmadı ancak adaylar DGS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. DGS soru ve cevapları açıklanır açıklanmaz haberimizden cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.



DGS'ye bir yüksekokul programını o yıl bitirecek öğrenciler (Son sınıfta veya beklemeli olup o yıl içinde okulu bitirme olasılığı kuvvetli olanlar) ve son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar başvurabilirler. Yani Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'ye girebilmek için staj yapmış olmak zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak DGS'yi kazanmış bir adayın 4 yıllık bir lisans programına kayıt yaptırabilmesi için stajını yapmış olması zorunludur. Not ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır. DGS başvuru şartları aşağıda ayrıca belirtilmiştir.



DGS BAŞVURU ŞARTLARI



Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.



Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak

istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezi olarak yapılır.



Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) sonuçlarına göre ülkemizdeki meslek yüksekokullarına yerleştirilen adaylardan dikey geçiş yapmak isteyenler 2011-DGS'ye girerler, ancak bu adaylar 2011-DGS Kılavuzunda yer alan kontenjanlardan yararlanamazlar. Dikey geçiş yapmak istediklerini Yükseköğretim Kuruluna bildiren adayların yerleştirilme istekleri, yerleştirildikleri ön lisans programını 2 yılda tamamlamış olmaları, mezuniyet not ortalamalarının en az % 60 ve DGS puanlarının tercih ettikleri lisans programına, ilgili yılda DGS sonucuna göre en düşük puanla yerleşen adayın puanından en fazla 50 puan altında olması şartıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirilir.



Açık öğretim ve meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından mezun olanlardan kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenlerin bu sınava girmeleri gerekmemektedir. Bu durumdaki adaylar kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkına sahiptirler. Bu konudaki başvuruların ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir. Geçiş yapılabilecek programlara ilişkin ayrıntılı bilgiler Üniversitenin internet adresinden edinilmelidir.



Açık öğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.



DGS PUAN HESAPLAMA



DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Aşağıda DGS puan hesaplaması için kullanabileceğiniz formülü basit olarak verdik. Bu sayede DGS puanı nasıl hesaplanır kolayca öğrenebilirsiniz.



Dgs Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)



Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.



DGS İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER



1- Dgs ile geçiş de kontenjanlar çok azdır. (Her bölüm için 05-10 kişi arası)



2- Yeni yapılan tüzük değişikliği ile kontenjanlar 19000 civarına çıkarlımıştır.



3- Dgs'de ek yerleştirme 2009 yılı sınavı itibariyle vardır.



4- 2009 yılından itibaren dgs de tercihler sınavdan sonra yapılır.



5- 2009 yılından itibaren dgs de en fazla 18 tercih yapılır.



6- Aöbp'nin sınava etkisi oldukça yüksektir.



7- Ösym'nin yaptığı yaklaşık 100'e yakın sınavdan en kolay olanıdır.



8- 80 sözel 80 matematik sorusu sorulmaktadır.Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır.



9- Sınav sonuçlarının açıklanma süresi 1 aydır.



10- Son yapılan değişiklikler ile intibak senesi ve okuldan atılma durumu kaldırılmıştır.Ancak üniversitelerin dikey geçiş yapan öğrencilere nasıl bir uygulama yapacağı netlik kazanmamış.Genel kanı ile 1. sınıftan başlatılması durumu ortaya çıkmıştır.



11- Sayısal ve sözel bölümde çıkan mantık soruları, öğrencilerin en çok zorlandığı kısım olarak görülmektedir.