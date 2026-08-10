Derinya Sınır Kapısı’nda geçişler dün bir grup Rumun eylemi nedeniyle bir süre durduruldu.

Dün saat 11.00’de yaklaşık 20 motorlu ve 60 Rum’un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Derinya Kapısı’nda toplandığı dolayısıyla emniyet tedbiri olarak Güneye geçişlerin durduruldu.

Söz konusu Rumların eylemlerin tamamlamasından sonra Derinya Sınır Kapısı’nda geçişler saat 12.30 itibariyle yeniden başladı.

SINIR OLAYLARI

Kıbrıs’ta 8 Ağustos 1996'da Rum motosikletlilerin oluşturduğu bir grup, Kapalı Maraş'a doğru Derinya'da sınırı delme eylemi gerçekleştirmişti. Bu sırada çıkan arbedede Tasos İsak adındaki Rum öldürülmüştü. Bu olay üzerine 14 Ağustos 1996'da Derinya bölgesinde toplanan Rum fanatikler sınırı yeniden delme eylemi yapmıştı.

Eylemcilerin arasındaki Rum genç Solomos Solumu, sınıra doğru koşarak uyarılara rağmen telleri geçmiş ve sınırdaki Türk bayrağının direğine tırmanmıştı. Türk bayrağını gönderden indirmeye çalışan Solumu, Türk tarafından açılan ateş sonucunda boynundan vurularak hayatını kaybetmişti.