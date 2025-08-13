Yeşilırmak’ta, dün sabahın erken saatlerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada 33 yaşındaki isminin baş harfleri S.F.F, baltayla 44 yaşındaki isminin baş harfleri T.Ç’nin başına öldürmek kastıyla vurup katle teşebbüs etti.

T.Ç., bir taraf olup, diğer taraf olan S.F.F., ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga etti, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Olay yerinden ayrılıp kısa bir süre sonra geri gelen S.F.F., tasarrufunda bulundurduğu iki adet balta ile o esnada konu yerde faaliyet gösteren bir restoranın mutfağına giren T.Ç’nin başına, öldürmek kastıyla vurup katle teşebbüs etti.

Yaralı şahıs T.Ç, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kafatasında kırık teşhisiyle Beyin Cerrahi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından gece saatlerinden itibaren denize girerek kaçmaya çalışan S.F.F., bir süre deniz içerisinde yüzerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak sahil güvenlik ekipleri ve polis, koordineli bir operasyonla zanlıyı deniz içerisinde tespit ederek tutukladı.