Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak bir süreden beridir futbol kamuoyunu meşgul eden Değirmenlik Spor Kulübü ile ilgili beklenen kararını açıkladı.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Değirmenlik Kulübü’nün tescili ile ilgili kararını açıklarken, şike konusunda bir karar açıklamadı.

Açıklanan karara göre Kaymakamlık tarafından yapılan dağıtımda M.Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan’ın başkan ilan edilmiş olmasının hükümsüz olduğuna dikkat çekildiği gerekçesiyle Değirmenlik Kulübü’nün 2024-2025 yılı tescilinin kabul edilemez olduğu bu nedenle de 2024-25 futbol sezonundaki tüm maçlarında hükmen yenik sayılmasına karar verdi.

KTFF Yönetim Kurulu kararı şöyle:

1) Kaymakamlık tarafından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na dağıtımı yapılan Sayı: MYB 1.00-364/04-25/E.632 referanslı yazı uyarınca Miracle Değirmenlik SK'nin mevcut başkanı olan Sn. Hakan Törehan'in başkan olarak seçilmesine dair yapılan seçimin ve neticesinde ilgili kişinin başkan olarak seçilmiş olmasına dair yapılan işlemlerin ve Sn. Hakan Törehan'in başkan olarak ilan edilmiş olmasının ve başkanlık görevinin hükümsüz ve sakat olduğuna karar verildiği görülmektedir.

Hükümsüz olan bir kararın en başından beri sakat ve hükümsüz ve hiç doğmamış gibi etki göstereceği gerçeği değerlendirildiğinde, 2024-2025 sezonunda, iş bu karar tarihine değin ilgili spor kulübü tarafından yapılan işlemlerin yetkisiz kişilerce yapıldığı ve hükümsüzlükle malul/sakat/geçersiz olduğu gerçeği ışığında ilgili kulübün 2024-2025 yılı tescilinin devamı halinde hükümsüz işlemlerin ve yetkisiz kişilerce yapılan batıl işlemlerin hukuk aleminde sonuç doğurmaya devam edeceği gerçeği ve tüm bunların Futbol Kulüpleri Tescil Talimatına ve özellikle 14. maddesine ve/veya ilgili kulübün Ana Statü ve Dernekler Kanununa ve talimatlara uygun faaliyet yapmadıklarının tespit edilmiş olmasından dolayı Madde 14 uyarınca ve/veya yasa hükmünün amir ve emredici hükmüne istinaden, mezkur kulübün 2024-2025 yılı için geçerli olmak suretiyle KTFF nezdindeki faaliyetlerinin durdurulmasına,

M. Değirmenlik SK’nın KTFF Süper Lig 2024/2025 futbol sezonu 1’inci devre oynanan ve elde edilen tüm puanların silinmesine; 26.01.2025 tarihinde oynanan M. Değirmenlik SK. 0 – 3 Yenicami AK, 08/02/2025 tarihinde oynanan Değirmenlik SK. 0 – 3 Doğan Türk Birliği SK ve 15/02/2025 tarihinde oynanan Gönyeli SK 3 – 0 Değirmenlik SK olarak düzeltilerek hükmen yenik sayılmasına hükmen yenik sayılmasına, oynanmayan tüm karşılaşmaların Değirmenlik SK’nın hükmen yenik sayılmasına, işbu karar sonrası oynanması gereken karşılaşmaların oynatılmamasına; oynanmamasından dolayı ilgili haftada cezalı futbolcusu olan takımlarının cezalarını ilgili maçta değil bir sonraki hafta oynayacağı ilk resmi müsabakada çekmesine karar verilmiştir.